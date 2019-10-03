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فن

رد فعل هنا الزاهد أمام الديناصور.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:57 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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آيه عاطف
قضت الفنانة هنا الزاهد عدة أيام من شهر العسل في سنغافورة، بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي، قبل أن تصاب بوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونشرت هنا، بعد تعافيها، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تحاول التقاط صورة مع ديناصور لعبة، ولكنه متحرك ويصدر أصواتًا، وعلقت على الفيديو قائلة: "لما تكون مش عارف تاخد صورة لأنك خايف جدًا تقف بضهرك للكائن ده".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، الفنية مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي خاضت به رمضان الماضي مع أحمد فهمي، وعدد من النجوم الآخرين، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه.
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