قانون البناء الموحد أبرزها.. إسكان البرلمان تكشف عن أجندتها بدور الانعقاد الأخير

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستلقى الضوء خلال دور الانعقاد الحالى على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا التى تخص المواطن المصرى، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة فى نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.



وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لوضع أجندة العمل خلال دور الانعقاد الحالى، والأخير للبرلمان، وجميع الاعضاء لديهم حرص شديد على الاهتمام بالملفات الخاصة بالمواطن المصرى، سواء من خلال الرقابة أو التشريع، وعلى صعيد التشريع، يوجد عدد من التشريعات المستهدف الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على رأسها تعديلات قانون البناء الموحد، الذى يهدف لتذليل العقبات امام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، ووقف النمو العشوائى، ومنع البناء المخالف مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.



واستطرد حمودة، أن مشروع قانون التسجيل العقارى يعد من القوانين المهمة أيضا المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، والتى تحظى باهتمام اللجنة، بالإضافة لمشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يعد من التشريعات الهامة والتى تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بالإضافة، لمشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.



وفيما يخص الملفات، أكد حمودة، أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ قانون التصالج فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع مع الحكومة، وبحث العقبات التى قد تواجه المواطن فى سبيل تقنين وحدته، مشيدا بجهد الحكومة فى هذا الصدد، والخطوات التى اتخذتها من أجل تيسير الخطوات على المواطنين، بالإضافة لملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، وملف مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى، وتوفير اعتمادات مالية لتلبية احتياجات المواطنين بشأن توفير كوب مياه نظيف.