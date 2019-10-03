لتمويل 14479 مشروعاً.. 975 مليون جنيه قروضاً للشباب في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 975 مليون جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 وذلك لتمويل عدد 14479 مشروعًا إستثماريًا متنوعًا حيث ساهمت فى توفير 35792 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة .



يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .



وأوضح اللواء آمنة أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5 % .



ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .