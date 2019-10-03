بعد قرار إعادة تسعير الغاز.. شعبة السيراميك: خطوة ايجابية لحل معوقات القطاع

قال المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، ان قرار مجلس الوزراء لاعادة تسعير الغاز للمصانع ، استجابة لمطالبنا ، وكنا نسعى لتنفيذة خلال الفترة الماضية ، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الانتاجية ، والتى ستؤثر على السعر المنتج النهائى



واضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية فى الخارج ، حيث ان زيادة التكلفة الانتاجية كان يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج



ولفت عفيفي إن القرار يعتبر خطوة لحل معوقات صناعه السيراميك ، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التى نامل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من اصلاحات خلال السنوات الماضية



وأضاف أن الشركات تحتاج أيضا لخفض أسعار الكهرباء وخفض تكاليف التمويل، حتى تتمكن من المنافسة بشكل حقيقي.