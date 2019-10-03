Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد قرار إعادة تسعير الغاز.. شعبة السيراميك: خطوة ايجابية لحل معوقات القطاع

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، ان قرار مجلس الوزراء لاعادة تسعير الغاز للمصانع ، استجابة لمطالبنا ، وكنا نسعى لتنفيذة خلال الفترة الماضية ، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الانتاجية ، والتى ستؤثر على السعر المنتج النهائى

واضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية فى الخارج ، حيث ان زيادة التكلفة الانتاجية كان يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج

ولفت عفيفي إن القرار يعتبر خطوة لحل معوقات صناعه السيراميك ، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التى نامل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من اصلاحات خلال السنوات الماضية

وأضاف أن الشركات تحتاج أيضا لخفض أسعار الكهرباء وخفض تكاليف التمويل، حتى تتمكن من المنافسة بشكل حقيقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصانع الدرفلة غير مستفيدة.. خفض اسعار الغاز لصالح الصناعات المتكاملة

غرفة الصناعات المعدنية: تخفيض أسعار الغاز للمصانع يدعم المنتج المصرى خارجيا

اتحاد الصناعات: قرار إعادة تسعير الغاز إيجابي.. وخطوة لتخفيض التكلفة

بعد قرار الحكومة خفض الغاز.. مصنعو الحديد: سينعكس إيجابيا على الأسعار.. خطوة جيدة واستجابة لمطالبنا.. ويمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. شوبير يكشف قرار الكاف بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

تحرش على الهواء.. ترامب يلامس قدم رئيس فنلندا خلال مؤتمر.. فيديو

تركيز وسيطرة.. ماذا يحضر رينيه فايلر مدرب الأهلى أمام أسوان بالدوري

مفاجأة مدوية.. الكاف يدعو جينيراسيون فوت لحضور قرعة دور المجموعات

التموين: استمرار العمل بالمخابز اليوم إلى الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة

بعد خفض أسعار الغاز.. صناعة البرلمان تزف بشرى سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحباط تهريب 4 كجم مشغولات فضية مع راكب قادم من تركيا

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها