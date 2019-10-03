حس وطني واهتمام بالرياضة.. تعرف على توصيات التعليم العالي حول الأنشطة الطلابية

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة لقاءات بالمجالس العليا والمجالس الجامعية، حيث أوصى بالاهتمام الشديد بالأنشطة الطلابية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، خلال ترؤسه لهذه المجالس بعدد من التوصيات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بورسعيد، واجتماع مجلس جامعة القاهرة ، ومجلس جامعة عين شمس ، ومجلس جامعة بني سويف، ومجلس جامعة المنصورة.



وجاءت أبرز هذه التوصيات:



1- دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، بتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها لدورها المهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.



2- مطالبة الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية.



3- التأكيد على أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة.



4- توعية الطلاب الجدد بأهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة.



5- تنمية وعي طلاب الجامعات، من خلال أساليب التوعية الطلابية، وتنمية الحس الوطني لدى الشباب الجامعي، واستضافة كبار المثقفين، والمسئولين، والرموز الوطنية للحوار الدائم مع الشباب الجامعي.



6- توعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن في الفترة الراهنة.