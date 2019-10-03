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محافظات

بمناسبة نصر أكتوبر.. التنمية في جنوب سيناء تصل إلى عمق الوديان الجبلية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:01 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه في عيد النصر الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة،  التنمية وصلت عمق الوديان الجبلية، مشيرا إلي أنه  تم افتتاح مشروع توصيل الكهرباء لوديان منطقة الرملة وأبو غراقد بمدينة أبو زنيمة أمس بتكلفة 77 مليون جنيه لتصبح الكهرباء خدمة المواطنين طوال الـ 24 ساعة بعدما كانت 8 ساعات بالمولدات.

وأشار "فودة"  إلى أن احتفالات أعياد النصر بجنوب سيناء افتتاح مشروعات بالمدن طوال شهر أكتوبر .

جاء ذلك خلال وضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام المحافظة في الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد برفقته اللواء محمد حريصة، مدير أمن جنوب سيناء والعميد احمد شبانه ممثلا عن القوات المسلحة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ومشايخ وعواقل البدو .

وقد تقدم المحافظ مسيرة حاشدة من طلاب وتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بطول شارع المحافظة حمل فيها المشاركون لافتات تهنئة بعيد النصر وأعلام مصر وصور الرئيس السيسي.
بمناسبة نصر أكتوبر.. التنمية في جنوب سيناء تصل إلى عمق الوديان الجبلية
بمناسبة نصر أكتوبر.. التنمية في جنوب سيناء تصل إلى عمق الوديان الجبلية
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