تجسس وسرقة بيانات..تطبيقات خبيثة على جوجل بلاى تخترق هواتف أندرويد

كشف باحث أمني من شركة "ESET"، أن 172 تطبيقًا خبيثًا على متجر جوجل بلاى تطبيقات أندرويد المملوك لجوجل "Google Play"، تم تنزيلها على أكثر من 335 مليون هاتف في شهر سبتمبر فقط، وعلى الرغم من كل الجهود الأمنية التى تبذلها شركة جوجل "Google" الأمريكية، للحفاظ على منصاتها من التطبيقات الضارة والخبيثة إلا أن المتجر أصبح يضم العديد من التطبيقات الخبيثة.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، قال الباحث الأمني لوكاس ستيفانكو: "أن غالبيه تلك التطبيقات الخبيثة 172 كانت تؤدي وظائف مختلفة عن الأخرى، الإعلانات أو البرامج الدعائية غير المرغوب فيها هي فئة شائعة لأنه بعد التثبيت، لا يتطلب أي أذونات أخرى مثل فيروس حصان طروادة التى تسرق البيانات البنكية، ويمكنه ببساطة توليد إيرادات للمطورين من البداية".



وأضاف ستيفانكو: "أيضًا ليس من الصعب إنشاء برامج إعلانية ضارة، بقدر ما يصعب إنشاء فيروس الفدية الخاص بنظام التشغيل Android أو حصان طروادة".



وتتنوع الأغراض الخبيثة بين تلك التطبيقات مثل إرسال إعلانات مزعجة للاشتراك بخدمات مدفوعة، عرض إعلانات مخفية مزعجة، والاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة SMS، التجسس على الحسابات المصرفية وسرقة بطاقات الائتمان.



وقد أزالت شركة جوجل حوالى 46 تطبيقًا من متجر بلاي تابع لشركة تطوير البرامج الصينية iHandy، وكان عملاق البحث أيضا حذف 29 التطبيقات الخبيثة, اكتشفت بواسطة مختبرات الأمن Quick Heal Security.



ولكن يصبح وضع الملايين من مستخدمى الهواتف الذكية في خطر، خاصة عند وصول تلك التطبيقات الخبيثة إلى منصة بلاي، قبل التعرف عليها باستخدام آليات الأمان والحماية في المتجر، وليست هذه المرة الأولى التى بوجد فيها تطبيقات خبيثة على المتجر ففي يوليو الماضي كشف نفس الباحث الأمني عن نتائج دراسة أظهرت وجود 205 تطبيقات خبيثة، تم تنزيلها أكثر من 32 مليون مرة.