يُخرجونهم عن أهل السنة.. خالد الجندي يثير الجدل بحديثه عن الأشاعرة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة في علم الكلام المعروف بالعقيدة وأصول الدين، مشيرًا إلى أن من يٌخرجون الأشاعرة عن أهل السنة وينقم عليهم، هم في الحقيقة الذين لا يعرفون لأهل السنة والجماعة طريقًا.



وأضاف "الجندي" في فيدو بثه على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف ترد على من يقول إن مذهب الأشاعرة في العقيدة وأصول الدين لا يتبع أهل السنة والجماعة ؟ أن الأشاعرة فرقة كلامية تتبع الإمام أبي الحسن الأشعري وإليه يُنسب المذهب، مؤكدًا أن 90% من المسلمين في العالم، يتبعون المذهب الأشعري.



وأوضح أن المذهب الأشعري هو الذي يتم تدريسه في كليات ومعاهد وأروقة الأزهر، مشيرًا إلى أن كبار أئمة أهل السنة كانوا من الأشاعرة أمثال الإمام الجويني والإمام الباقلاني والإمام ابن حجر والإمام الرازي فضلًا عن الإئمة الغزالي والعز بن عبدالسلام والنووي والبيضاوي والقاضي عياض.



وألمح عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هناك نوعين من المناهج، أولهما: المنهج النقلي الذي يعتمد على نقل الدليل من الكتاب والسنة، والآخر العقلي الذي يعتمد على استنباط الدليل من تفكير العقل.

وذكر "الجندي" أمثلة على كلا المنهجين، مشيرًا إلى أن قول الله تعالى في القرآن"والله سميع عليم" يُعد دليلًا نقليًا، أما قولهم:"لو لم يكن الله سميعًا، لكان عاجزًا..والعجز نقص..والنقص محال على الله.. إذن الله لابد أن يكون سميعًا" فهو يٌعد دليلًا عقليًا.



وتابع أن أتباع المدرسة الحديثية (المختصين بعلم الحديث) لا يعترفون بالدليل العقلي ويكتفون بالدليل النقلي، مشيرًا إلى أن هذا الامر كان سببًا في عجز هذه المدرسة عن مجادلة الملاحدة والمعتزلة ، ومواجهة التيارات الفكرية التي لا تتحدث إلا من منطلق العقل.



واختمم الجندي حديثه بأن الأشاعرة وأئمتهم المذكورين آنفًا هم من استطاعوا إقناع هذه الجماعات وغدخالهم الإسلام باستخدامهم كلا المنهجين(العقلي والنقلي)، مؤكدًا أنه لولا الأشاعرة لضاع الإسلام "بحسب تعبيره".



جدير بالذكر أن مصطلح أهل السنّة والجماعة يُطلق على الجماعة الذين تمسّكوا بسنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في المسائل العلمية العقدية، والمسائل العملية الحكمية، فسبب تسميتهم أهل السنّة؛ لأنّهم تمسكوا بالسنة.



أمّا سبب تسميتهم بالجماعة؛ فلاجتماعهم على تلك السنّة وعدم التفاتهم إلى ما سواها، أمّا أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه في مجال العقيدة والعمل، فهم بعيدون عن منهج أهل السنّة والجماعة بقدر ما أحدثوه من البدع.



وأهل السنّة والجماعة هم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية التي تحدث عنها النبيّ عليه الصلاة والسلام، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (نضر الله عبدًا سمع مقالتي هذه فحملها, فرب حامل الفقه فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل, ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم تحيط من ورائهم).



وأهل السنة والجماعة هم الفرقة المتمسكة بالكتاب والسنّة، السائرة على منهج النبيّ الكريم وصحابته الكرام دون انحراف عنها.

