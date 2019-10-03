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محافظات

توصيل الغاز الطبيعى إلى 417 ألف عميل في البحيرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:49 م
توصيل الغاز الطبيعى
توصيل الغاز الطبيعى
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جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة إنجازا ملحوظًا فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمدن بنطاق المحافظة فى إطار الارتقاء وتطوير خدمة المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من المشروعات القومية الحضارية التي تلقى اهتمامًا ودعمًا ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف إلى تقديم خدمة للمواطنين وإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز والتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه فى إطار متابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل الغاز بمدن ومراكز المحافظة تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز لـ 416 ألفا و868 عميلا حتى أول أكتوبر 2019م بينهم 126 ألف عميل بمدينة دمنهور والقرى التابعة لها "الأبعادية - قراقص - إفلاقة - أرض العمدة - زاوية غزال - بسطرة - منشية سلامة - بني هلال" و18 ألفا و814 عميلا بمدينة المحمودية والقرى التابعة لها (ديروط - كفر الرحمانية - أريمون - كفر نكلا)، 12069 عميلا بمركز ومدينة الدلنجات والقرى التابعة لها (الوفائية - المسين) بالإضافة إلى توصيل الغاز الى 39523 عميلا بمركز ومدينة الرحمانية والقرى التابعة لها (الطود - بيبان - خربتها - واقد - بريم)، و18404 عملاء بمدينة إيتاي البارود والقرى التابعة لها (قليشان - صفط خالد - شنديد - أمليط - فراولو).
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