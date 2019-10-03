اخبار التعليم.. تعاون بين جامعة الفيوم وكوماموتو اليابانية.. ندب 448 معلما بالقليوبية.. وطالب يقبل رأس رئيس جامعة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
تعرف على قصة صورة قبلة الطالب على رأس رئيس جامعة القاهرة
جامعة لايبتسيج الألمانية تستقبل طلاب ألسن عين شمس
مفتي الجمهورية يتحدث عن فتاوى حروب الجيل الخامس بجامعة المنوفية
تعليم القليوبية: ندب 448 معلما لحل أزمة عجز المدرسين
التعليم العالي تشدد على أهمية إرسال أعضاء هيئة التدريس في بعثات للخارج
شاهد .. احتفالات المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم وكوماموتو اليابانية
جددوا الغرف بالدهان.. طلاب مدينة الأزهر الجامعية يساهمون في الحفاظ عليها
تجارة عين شمس تنصر طلابها على موظفي شئون الطلاب بهذه الخدمة
فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين حتى 8 أكتوبر
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
تعرف على قصة صورة قبلة الطالب على رأس رئيس جامعة القاهرة
جامعة لايبتسيج الألمانية تستقبل طلاب ألسن عين شمس
مفتي الجمهورية يتحدث عن فتاوى حروب الجيل الخامس بجامعة المنوفية
تعليم القليوبية: ندب 448 معلما لحل أزمة عجز المدرسين
التعليم العالي تشدد على أهمية إرسال أعضاء هيئة التدريس في بعثات للخارج
شاهد .. احتفالات المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم وكوماموتو اليابانية
جددوا الغرف بالدهان.. طلاب مدينة الأزهر الجامعية يساهمون في الحفاظ عليها
تجارة عين شمس تنصر طلابها على موظفي شئون الطلاب بهذه الخدمة
فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين حتى 8 أكتوبر