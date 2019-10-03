غداً.. انقطاع مياه الشرب 8 ساعات في عدة مناطق بالجيزة.. تفاصيل





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه غدا الجمعة الموافق 4 /10 /2019 من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالى، بمناطق (حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة متفرعاته - كورنيش النيل بدءا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعه الدول العربيه ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته) وضعف المياه بحي بولاق الدكرور.





وذلك نظرا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل احمد عبد العزيز مع شارع جامعه الدول العربيه المهندسين.





واهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.



