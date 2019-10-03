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تعليم

الخشت: جامعة القاهرة تسخر إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لطلابها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:49 م
د. محمد الخشت - رئيس
د. محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولة تفقدية داخل كليات الحرم الجامعي، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الجامعي 2019/2020، والتقى خلال جولته بالأساتذة والطلاب.

وأكد للطلاب، حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها لخدمتهم، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية التي تقدمها الجامعة لما يزيد على 260 ألف طالب بمختلف الكليات.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب، للمشاركة والتفاعل الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة، كما دعاهم لحضور ندوة "شعب لا يعرف المستحيل" بقاعة الاحتفالات الكبرى، يوم الاثنين القادم احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وحرص الطلاب على التقاط صور تذكارية لهم مع رئيس الجامعة.
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