تعرف على سجل إنشاءات مجلس الأهلي بالمقر الرئيسي والفروع ..صور

شهدت الفترة الأخيرة بالنادي الأهلي العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة المنطقة الترفيهية التى تعد هى الأكبر فى مصر, ومنطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» التي تضم١٢منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات



وفيما شهد مقر النادي بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادي، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة, وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى «الجيم» الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.



ويشهد فرع النادي بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش، وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات.



وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعي ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات, وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإداري لأكاديمية الكرة. ويجري في الوقت الحالي استخراج التراخيص للبدء في عملية الإنشاء.



