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تعليم

أوبريت الليلة الكبيرة ومعرض للأدوات الكتابية.. مهرجان لاستقبال طلاب تجارة عين شمس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:55 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
افتتح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامي والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وضم المهرجان فقرات للفنون الشعبية تمثل محافظات مصر ، وفقرة الساحر، وأوبريت الليلة الكبيرة، وفقرة أطول رجل فى العالم.

كما أقام اتحاد طلاب الكلية معرضا الأدوات الكتابية للطلاب لبيع الأدوات الكتابية بأسعار مخفضة، حيث شهد المعرض إقبال وتفاعل عدد كبير من طلاب الكلية.

من جانبه صرح الدكتور خالد قدرى بأن الكلية تدعم كافة الأنشطة الطلابية حيث تم تقديم الدعم الكافي لخطة الأنشطة المقدمة من قبل اتحاد الطلاب ورعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية، الثقافية والترفيهية لطلاب الكلية.
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