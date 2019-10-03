جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مشغولات فضية

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الخميس، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 4.45 كيلو جرام من المشغولات الفضية، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 66 ألفًا و750 جنيهًا.



وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.