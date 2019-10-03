الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج وملك بلجيكا فيليب، رسائل تهنئة بمناسبة ميلاد اثنين من الباندا العملاقة في شهر أغسطس في بلجيكا.





وقال "شي" في رسالته، إن ميلاد شبلين من الباندا يستحق احتفالات مشتركة، مضيفًا أنه واثق بأنهما سيصبحان قصة جميلة جديدة في علاقات الصداقة بين الصين وبلجيكا، بحسب وكالة "شينخوا".





وأكد الرئيس الصيني أنه يولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات بين الصين وبلجيكا ومستعد للعمل مع الملك لرفع علاقات الشراكة الثنائية الشاملة للصداقة والتعاون إلى مستويات أعلى.





من جانبه، قال الملك فيليب، إن ميلاد اثنين من الباندا العملاقة خبر عظيم، مضيفا أنه يقدر التعاون السلس في مجالات مختلفة بين البلدين.



