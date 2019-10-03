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أخبار العالم

الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:48 م
الرئيس الصيني وملك
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني
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دعاء أبوهشيمة
تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج وملك بلجيكا فيليب، رسائل تهنئة بمناسبة ميلاد اثنين من الباندا العملاقة في شهر أغسطس في بلجيكا.

وقال "شي" في رسالته، إن ميلاد شبلين من الباندا يستحق احتفالات مشتركة، مضيفًا أنه واثق بأنهما سيصبحان قصة جميلة جديدة في علاقات الصداقة بين الصين وبلجيكا، بحسب وكالة "شينخوا".

وأكد الرئيس الصيني أنه يولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات بين الصين وبلجيكا ومستعد للعمل مع الملك لرفع علاقات الشراكة الثنائية الشاملة للصداقة والتعاون إلى مستويات أعلى.

من جانبه، قال الملك فيليب، إن ميلاد اثنين من الباندا العملاقة خبر عظيم، مضيفا أنه يقدر التعاون السلس في مجالات مختلفة بين البلدين.

وفي شهر أغسطس، ولدت الباندا العملاقة هاو هاو التي أقرضتها الحكومة الصينية لبلجيكا في 2014، ذكر باندا بوزن 160 جراما وأنثى باندا بوزن 150 جراما في حديقة للحيوان بمقاطعة هاينو بغرب بلجيكا. وكان الزوجان هما ثاني وثالث باندا تولد في حديقة بايري دايزا للحيوان، بعد ميلاد تيان باو، أول باندا عملاقة تولد في الدولة الأوروبية في يونيو 2016، بحسب "سبوتنيك".
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب
الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني.. والسبب غريب
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