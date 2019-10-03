العدل: تأجيل سريان نظام السجل العيني بعدد من المحافظات

أصدر وزير العدل ، قرارًا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا، والصادر بها قرار وزاري رقم 1725 لسنة 2006، من الأول من أكتوبر الجاري، إلى الأول من أكتوبر 2020.



وتضمن القرار - الذي نشرته صحيفة "الوقائع المصرية" اليوم الخميس - قبول استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من صدور القرار.



كما أصدر وزير العدل، قرارًا بتأجيل سريان نظام السجل العيني على ألأقسام المساحية بمحافظات (سوهاج، وأسوان، ودمياط)، الصادر بها قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2003، من 30 سبتمبر 2019 إلى 30 سبتمبر 2020.



وجاء قرار وزير العدل ، عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وقرارات وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وقرارات تعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بالمحافظات التي شملها القرار.