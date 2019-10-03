Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العدل: تأجيل سريان نظام السجل العيني بعدد من المحافظات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:49 م
المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل
Advertisements
أ ش أ
أصدر وزير العدل ، قرارًا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا، والصادر بها قرار وزاري رقم 1725 لسنة 2006، من الأول من أكتوبر الجاري، إلى الأول من أكتوبر 2020.

وتضمن القرار - الذي نشرته صحيفة "الوقائع المصرية" اليوم الخميس - قبول استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من صدور القرار.

كما أصدر وزير العدل، قرارًا بتأجيل سريان نظام السجل العيني على ألأقسام المساحية بمحافظات (سوهاج، وأسوان، ودمياط)، الصادر بها قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2003، من 30 سبتمبر 2019 إلى 30 سبتمبر 2020.

وجاء قرار وزير العدل ، عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وقرارات وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وقرارات تعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بالمحافظات التي شملها القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرالعدل يؤجل میعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بقنا

ترشيحاتنا

هكذا علق الكاف على حفل قرعة أمم افريقيا تحت 23 بالاسكندرية

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

تصادم أتوبيسين لمدرسة خاصة بطريق السويس.. صور

فضيحة جديدة.. قطر فشلت في إدارة مسابقة عالمية

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحباط تهريب 4 كجم مشغولات فضية مع راكب قادم من تركيا

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها