بيت الزكاة والصدقات المصري يشارك في تمويل مبادرة حياة كريمة

قرر بيت الزكاة والصدقات المصري، الإسهام في تمويل مبادرة "حياة كريمة" دعمًا منه لمؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة في توفير احتياجات المواطنين، ودعم الأسر الفقيرة.



يأتي هذا في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات المصري في تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا.



ومبادرة "حياة كريمة"، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تحسين مستوى معيشة المواطنين للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بداية العام الحالي، وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، والتعاون في ذلك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.





