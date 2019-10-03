سميرة عبد العزيز: العمل مع محمد صبحي حلم وتحقق

هنأت الفنانة القديرة سميرة محسن، الفنان القدير محمد صبحى بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس فرقته المسرحية، مؤكدة انها تتمنى ان يبارك الله فى عمره لانه وهب فنه فى خدمة وطنه.



وتابعت سميرة عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان محمد صبحى تمكن خلال هذا المشوار الفنى المشرف من بناء مسرحيين وهذا امر يدعو للفخر كما انه طيلة مسيرته كان يقدم أعمال بها وطنية ورفاهية فى أن واحد فكل ما يقدمه على المسرح كان يحترم عقل المشاهد.



وتضيف "عبد العزيز" ان محمد صبحى منضبط ومنظم الى أقصى درجة وبالإضافة الى حرصه على أكتشاف وجوه جديدة.



واستكملت: انها كانت تتمنى ان تشارك منذ فترة طويلة فى عمل مسرحى مع محمد صبحى الا ان عملها كموظفة فى المسرح القومى كان يعوقها من ذلك ولكن شاءت الأقدار ان يتحقق هذا الحلم مؤخرًا.