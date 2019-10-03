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فن

50 سنة مسرح محمد صبحى .. دنيا عبد العزيز: محظوظة ببداياتي معه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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أحمد البهى
هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز الفنان القدير محمد صبحى بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس فرقته المسرحية ، مؤكدة أن تجربتها المسرحية معه فى " عائلة ونيس " كانت من أهم التجارب الفنية فى حياتها".

وتابعت " دنيا عبد العزيز " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان تعتبر محمد صبحى أستاذها ، وتعلمت منه الكثير، خلال مشاركتها معه فى مسرحية عائلة ونيس، مؤكدة انها قامت بتعليم كيفية الصعود على المسرح والتمثيل دون ان تتحدث ، إذ أن دورها كان لفتاة "خرساء".

وأضافت " دنيا عبد العزيز " ، هذا الأمر كان صعب للغاية ، ولكن محمد صبحى صاحب فضل على في اجتيازه ، بالإضافة إلى أننى تعلمت منه الالتزام الشديد ، لذا فأرى أنني محظوظة بأن شاركت فى عمل من بطولة محمد صبحى فى بداية مشوارى الفنى " .

واستكملت: أرى أن سر استمراره لمدة 50 عامًا على المسرح ، يعود إلى أنه فنان صاحب هدف وقضية ، ويريد إيصال رسالة ووجهة نظر مؤمن بها إلى جمهوره".
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