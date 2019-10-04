Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بشائر أكتوبر..انخفاض أسعار الأسمنت والحديد و4 صناعات أخرى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
انخفاض اسعار الحديد
انخفاض اسعار الحديد فى مصر
Advertisements
أسامة علي
تتوالى بشائر الخير تباعا بقرارات "مكافأة الصبر" من الحكومة للشعب المصرى؛ حيث أعيد مليون و800 ألف مواطن للتموين، وسعى البرلمان لرفع نصيب الفرد ببطاقة التموين لـ100 جنيه بدلا من 50، فاجأت حكومة المهندس مصطفى مدبولى المستثمرين بخفض أسعار الغاز لـ5 صناعات هى: الأسمنت، الحديد والصلب، السراميك والألومنيوم، والنحاس، والبورسلين، وبالتالى انخفاض تكلفة الإنتاج مما يترتب على ذلك خفض أسعار البيع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة وتشغيل عمالة اكثر وتصدير هذه المنتجات بأسعار تنافسية. 

فى البداية قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الحديد والأسمنت والسيراميك، من الصناعات كثيفة استخدام الغاز، وقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لـ5 صناعات من ضمنها الصناعات المشار إليها يعنى انخفاض تكلفة الإنتاج. 

وتابع سمير البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، خفض أسعار تكلفة صناعات الاسمنت والحديد يترتب عليه خفض اسعارها، وبالتالى تصبح اكثر تنافسية، اضف إلى ذلك ان قرار خفض اسعار الغاز لهذه الصناعات يشجع المستثمرين على ان يعيدوا النظر فى فتح خطوط انتاج جديده وتشغيل عمالة اكثر.

واوضح عضو لجنة الصناعة، بعد خفض أسعار الغاز لصناعات لصناعات الأسمنت الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، من المنتظر تخفيض اسعار الكهرباء ايضا فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

ومن جانبه أكد النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة ، أن قرار الحكومة بشأن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت والسيراميك لـ 5.5 و6 دولارات، يساهم فى تشجيع الصناعة.

وقال محمد الزينى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قرار خفض أسعار الغاز للصناعات الخمس جاء بناءً على تراجع أسعار الغاز نفسه، مشيرا إلى أنه مع تراجع أسعار "الغاز" يجب أن تنخفض جميع الأسعار سواء على كل الصناعة أو السلع ليشعر المواطن بالتحسن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة يعنى انخفاض أسعار منتجات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والسراميك، وبالتالى تصبح أسعارها تنافسية فى الأسواق الخارجية ومن ثم دخول العملة الصعبة والتوسع فى إنشاء المصانع وتوفير فرص عمل للشباب.

وفى سياق متصل أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت والسيراميك لـ 5.5 و6 دولارات، مؤكدا أنها خطوة مهمة لدعم الصناعات المصرية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة من أهم المشاكل التى تواجه الصناعات الوطنية.

وتابع طارق متولى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" لجنة الصناعة طالبت كثيرا قبل ذلك، إعادة النظر فى أسعار الغاز بالنسبة للعديد من الصناعات، حتى يمكن عرض صناعات الأسمنت والحديد بأسعار تنافسية فى السوق المحلى والخارجى.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن تخفيض أسعار الغاز نتيجة طبيعية للإنجازات الكبرى التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضة الخاصة بإنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم ، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.

وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

أول رد برلمانى بعد تخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية لفض تشابكات مالية بين قطاع الأعمال والعبار

غرفة الصناعات المعدنية: تخفيض أسعار الغاز للمصانع يدعم المنتج المصرى خارجيا

بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات

بعد قرار الحكومة خفض الغاز.. مصنعو الحديد: سينعكس إيجابيا على الأسعار.. خطوة جيدة واستجابة لمطالبنا.. ويمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية

ترشيحاتنا

صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها.. برلمانيون: قرار يحافظ على الصحة العامة.. ومطالب بتطوير الأتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية

راكب يحصل على تعويض ضخم من شركة طيران بعدما رفضت دفع 250 يورو له

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 4-10-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 -10- 2019 .. فيديو

بقيتى أكتر من رانيا يوسف .. نجلاء بدر تثير الجدل بفستان شفاف.. شاهد

الكاف يقترح الحل الأنسب لـ أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة وتغلق التعليقات

بجمبسوت أنيق .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور