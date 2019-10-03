نائب السفير الإماراتى لـ صدى البلد: لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب.. ووحدة الصف سلاح المواجهة

أكدت مريم خليفة الكعبي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، أن وحدة الصف العربي قادرة على دحر أى تهديدات أو مخاطر تواجه الدول العربية، مشددة على أن المنطقة بحاجة لها فى ظل الأوضاع الحرجة.



وقالت "الكعبي"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على هامش منتدى "الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي" أن أي دول عربية تتأثر بالتدخلات الإقليمية والدولية فى شؤونها وهذا لن يطالها فقط بل يلقى بظلاله على الدول الأخرى، محذرة من خطر الإرهاب الذي أصبح يضرب الجميع دون منأى عنه.



وطالبت "نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات"، بضرورة إيجاد آلية تعاون مشترك في سبيل التصدي للمخاطر التى تهدف لزعزعة الأمن القومى العربي، فعلى سبيل المثال تدخل إيران السافر والحوثيين فى اليمن افتك بأمنها واستقرارها .



ولفتت "الكعبي"، إلى أن المنطقة لا تحتمل صراعات لذلك دولتنا دائما ما تتبنى مسار الحلول السلمية والأدوات الدبلوماسية .

