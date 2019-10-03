انطلاق أشواط مهرجان الهجن الدولي بـ شرم الشيخ.. فيديو

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح أشواط مهرجان هجن الدولي بمدينة شرم الشيخ.



واصطف الهجن بأعداد كبيرة للبدء في افتتاح أشواط الهجن الدولي في المهرجان الأول لسباق الهجن الدولي للموسم الرياضي 2019/2020.



وانطلقت صافرة البدء حيث افتتح الشوط ليتنافس المتسابقون، ليشهد اليوم شوطين، وسيكون غدا 30 شوطا خلال الايام الثلاثة القادمة، وهناك استعداد كبير من قبل المتسابقين في المهرجات بـ 600 مشارك في السباق.



يذكر أن الهجن المصرية سبق وشاركت بعدد 67 من الهجن الأصيلة فى مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالسعودية، الذى أقيم فى مدينة الطائف خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر، وتنافست مع الهجن الأردنية ضمن مرحلة الأشواط الدولية وحققت الأربعة مراكز الأولى فى شوط الماراثون، ومراكز متقدمة فى الأشواط اللاحقة وكانت أقوى وأكبر مشاركة مصرية فى سباقات خارج البلاد.