محمد صبحى 50 سنة مسرح.. نجوم الفن يكشفون أسرار العمل مع صاحب اليوبيل الذهبى

الانضباط سر استمراره

العمل معه حلم

صاحب هدف ورسالة

واحد من أهم الفنانين فى تاريخ المسرح المصرى، فقد عرف عن الانضباط والالتزام الشديد، والذى لا يسمح لأحد أن يخترقه، فهو صاحب رسالة وقضية، فنى عمره فى حملها إلى المشاهد المصرى، إنه الفنان الكبير محمد صبحى الذى نحتفل باليوبيل الذهبى لمسرحه، فخلال الأيام الحالية سيكون قد مر 50 عامًا على تكوينه لفرقته المسرحية، صدى البلد التقى ببعض الفنانين الذين عملوا مع "صبحى" ليكشفوا لنا عن كواليس العمل معه، وسر استمراره متالقًا طيلة هذه المدة، ورسائلهم له.فى البداية هنأت الفنانة هناء الشوربجى الفنان القدير محمد صبحى بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس فرقته المسرحية، مؤكدة أنها لم تستطع حضور الاحتفال الخاص بافتتاح مسرحه الجديد لظروف مرض زوجها.وتابعت "الشوربجى" التى تعد من أكثر الفنانات عملًا مع محمد صبحى على خشبة المسرح أنها تتمنى له التوفيق فيما هو قادم، ويظل مسرحه مضاءً، خاصة وأنه يعد من الأبطال فى المجال المسرحى، بعدما بنى مسرحا خاصا به على أحد الطرق الصحراوية، وظل الجمهور يتردد عليه بقوة.واستكملت، أن محمد صبحى فنى عمره فى خدمة المسرح، وكان له فضل على مشوارها الفنى، خاصة وأن بدأ مشوارهما الفنى معًا وتتلمذت على يده فى معهد الفنون المسرحية.وأضافت "الشوربجى"، أن أهم ما يميز مسرح محمد صبحى إنه صاحب رسالة، ويقدمها للجمهور عن طريق عمل فن راق وكوميدى، بالإضافة إلى الانضباط الشديد الذى يتميز به مسرحه.أما الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فقد بدأت حديثها بتمنيها أن يبارك الله فى عمر محمد صبحى؛ لأنه وهب فنه فى خدمة وطنه.وتابعت سميرة عبد العزيز، أن محمد صبحى تمكن خلال هذا المشوار الفنى المشرف من بناء مسرحيين، وهذا أمر يدعو للفخر، كما أن طيلة مسيرته كان يقدم أعمال بها وطنية ورفاهية فى آن واحد، فكل ما يقدمه على المسرح كان يحترم عقل المشاهد.وأضافت أن محمد صبحى منضبط ومنظم إلى أقصى درجة، وبالإضافة إلى حرصه على اكتشاف وجوه جديدة.واستكملت أنها كانت تتمنى أن تشارك منذ فترة طويلة فى عمل مسرحى مع محمد صبحي، إلا أن عملها كموظفة فى المسرح القومى كان يعوقها من ذلك، ولكن شاءت الأقدار أن يتحقق هذا الحلم مؤخرًا".وأكدت دنيا عبد العزيز أن تجربتها المسرحية معه فى "عائلة ونيس" كانت من أهم التجارب فى حياتها الفنية.وتابعت دنيا عبد العزيز، أنها تعتبر محمد صبحى أستاذها، وتعلمت منه الكثير، خلال مشاركتها معه فى مسرحية عائلة ونيس، مؤكدة أنها قامت بتعليم كيفية الصعود على المسرح والتمثيل دون أن تتحدث، إذ أن دورها كان لفتاة "خرساء".وأضافت دنيا عبد العزيز، هذا الأمر كان صعبا للغاية، ولكن محمد صبحى صاحب فضل على فى اجتيازه، بالإضافة إلى أننى تعلمت منه الالتزام الشديد، لذا فأرى أننى محظوظة بأن شاركت فى عمل من بطولة محمد صبحى فى بداية مشوارى الفنى.واستكملت: أرى أن سر استمراره لمدة 50 عامًا على المسرح، يعود إلى أنه فنان صاحب هدف وقضية، ويريد إيصال رسالة ووجهة نظر مؤمن بها إلى جمهوره.