قدم تسهيلات للفريق.. درع الاتحاد السكندرى للقنصل السعودي

توجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم إلى مقر القنصلية السعودية بالإسكندرية والتقى الدكتور يوسف بن صالح القهرة قنصل المملكة العربية السعودية ووجه له الشكر على الجهود التي بذلها الأخير فى إنهاء إجراءات سفر فريق الاتحاد السكندرى وتذليل العقبات خلال مشوار زعيم الثغر بالبطولة العربية .



وأهدى مصيلحى درع نادى الاتحاد السكندرى إلى القنصل السعودي كما أهدى الأخير المصحف الشريف إلى رئيس النادى .



ويتواجد إيهاب شعبان عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى فى الرياض يوم السبت المقبل كمندوب للنادى السكندرى فى قرعة دور ال١٦ لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال .



وكان الاتحاد السكندري تأهل لدور ال ١٦ بعد فوز على العربى الكويتى ذهابا وإيابا فى دور ال٣٢ .