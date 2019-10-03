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تعليم

جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل عن حروب الجيل الخامس وتحديات مصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:13 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســم التعليـــم
شاركت جامعة المنوفية فى ورشة عمل عن الجيل الخامس والتحديات فى مصر والتى أقيمت تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة المعهد القومى للإتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، شركة اتصالات مصر.

وبحسب بيان، الخميس، حضر ورشة العمل الدكتور أيمن السيد عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

وأعلن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية والمعهد القومى للاتصالات أثناء ورشة العمل بشأن تنفيذ برامج تدريبية على الأمن السبرانى لشباب المحافظات فى إطار مبادرة (Be Secure Program).

هذا وقد قام العميد بتسليم درع التكريم الذى تسلمه فى ختام ورشة العمل إلى رئيس الجامعة.
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