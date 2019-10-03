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رياضة

أسطورة يوفنتوس يعلن اعتزاله كرة القدم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:08 م
ماركيزيو وبوفون
ماركيزيو وبوفون
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محمد السعيد
أعلن كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط فريق يوفنتوس السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع السيدة العجوز.

وقال ماركيزيو في مؤتر صحفي أقامه اليوم الخميس في ملعب "أليانز ستاديوم: "هل تعرفون لماذا عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم، السبب هو إعلان اعتزالي كرة القدم".

وأضاف ماركيزيو: "قرار الاعتزال كان مدروسا، ولكن إعلانه كان أمرا صعبا".

وكان ماركيزيو رحل عن صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية، منضما إلى صفوف زيينت بطرسبورج الروسي.

ولعب ماركيزيو في صفوف يوفنتوس مدة عشرين عاما ما بين الفئات السنية والفريق الأول، حقق خلالهما، 7 بطولات للدوري الإيطالي، و4 ألقاب لكأس إيطاليا، و 3 بطولات للسوبر الإيطالي.
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