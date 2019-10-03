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مرأة

لتجنب الوفاة.. كم عدد ساعات النوم المثالية في اليوم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:12 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لا جدال حول أهمية النوم وتأثيره على الأشخاص بفوائده وأضراره الوخيمة، وهذا ما يثبته العلم دومًا بالدراسات العلمية، فقد كشفت دراسة جديدة أن الحصول على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة قد يضاعف خطر الوفاة المبكرة لأصحاب الأمراض المزمنة.

قام باحثون من كلية ولاية بنسلفانيا للطب بفحص 16000 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 74 سنة وتتبعوا صحتهم لمدة 20 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

فيما كشفت النتائج، التي نشرت في مجلة رابطة القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من حالات حالية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2 كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا ناموا أقل من ست ساعات في الليلة.

ارتبط النوم غير الكافي أيضًا بالنسيان والإجهاد وانخفاض الحالة المزاجية ، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري ومشاكل الجهاز التنفسي.

ووجدت الدراسة أيضا أن أقل من ست ساعات من النوم في الليلة تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب أو تاريخ الإصابة بسرطان المخ.

قال "خوليو فرنانديز-ميندوزا "عالم النفس المختص في دراسة النوم"نحن لا نقول أن النوم القصير كان سببًا في الإصابة بالسرطان" ،نحن نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مناعية ومرض السرطان.

واضاف أن هناك الكثير من الأدلة التي تُظهر أن الأشخاص في سن البلوغ أو الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف العمر والذين لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو حتى مرض السكري معرضون أكثر لخطر الإصابة بسرطان في الطريق.
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