بيت الزكاة يتكفل بتكاليف العمليات الجراحية لعلاج شق الشفه والحلق للأطفال

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تكفل بيت الزكاة والصدقات المصري، بتكاليف العمليات الجراحية لعلاج شق الشفه والحلق للأطفال، والتي يجريها فريق طبي مشترك من جامعة سيول العالمية، وجامعة الأزهر كلية الطب بنات، وجامعة بدر بالقاهرة.



وأجرى الفريق الطبي 16 عملية جراحية للأطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة شهور وسبع سنوات، كما ناظروا أكثر من 35 حالة، ويستكمل الفريق الطبي المشترك العمليات بالصعيد بمستشفى أرمنت، اليوم الخميس، على أن ينتهوا من عملهم غدًا الجمعة، تخفيفًا عن أبناء الصعيد.



جدير بالذكر أن الإمام الأكبر التقى مساء أمس، بالوفد الطبي المشارك في المؤتمر العلمي الثاني لجراحات شق الشفه والحلق من جامعة سيول العالمية، وجامعة الأزهر كلية الطب بنات، وجامعة بدر بالقاهرة، الذي يعقد بالقاهرة منذ يوم 29 سبتمبر.