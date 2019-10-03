ملتقى علمي لتكنولوجيا التعليم بتربية نوعية عين شمس

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس عن تنظيم الملتقى العلمى الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية والدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية.



وينطلق المؤتمر بعنوان تكنولوجيا التعليم وقضايا التحول الرقمى في العملية التعليمية يومي ١٢و ١٣ أكتوبر بدار ضيافة الجامعة.



يدور الملتقى حول التخطيط الناجح لاستراتيجيات التحول الرقمى في العملية التعليمية والتحديات التي تفرضها قضايا التحول الرقمى على منظومة التعليم بجميع عناصرها من معلم ومتعلم ومحتوى وبيئة، وكذلك قضايا الأمن والخصوصية والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها.