رؤساء أركان دول الخليج: جاهزون عسكريًا للتصدي لأي تهديد إرهابي

أعلن رؤساء أركان دول الخليج، اليوم الخميس، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.



وشدد رؤساء الأركان - في بيان صدر في نهاية الاجتماعات التي عُقدت في الرياض - على أن أي اعتداء على أي دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء على كافة دول المجلس.



وأشار رؤساء الأركان - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - إلى أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية، وأمن الملاحة البحرية، مؤكدين أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.

