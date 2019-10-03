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أخبار العالم

رؤساء أركان دول الخليج: جاهزون عسكريًا للتصدي لأي تهديد إرهابي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:23 م
العمليات العسكرية
العمليات العسكرية في دول الخليج
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أ ش أ
أعلن رؤساء أركان دول الخليج، اليوم الخميس، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.

وشدد رؤساء الأركان - في بيان صدر في نهاية الاجتماعات التي عُقدت في الرياض - على أن أي اعتداء على أي دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء على كافة دول المجلس.

وأشار رؤساء الأركان - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - إلى أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية، وأمن الملاحة البحرية، مؤكدين أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.
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