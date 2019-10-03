مسام ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، 752 لغمًا، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و182 لغمًا مضادة للدبابات، و560 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 91 ألفًا و389 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.