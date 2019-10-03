حاولوا ينزلوه في المعدة.. استخراج جنيه من مريء طفل بالأقصر

استغل طفل غفوة امه عنه بالأقصر و ابتلع عملة معدنية ( جنيه ) واستقرت فى المريء وتسبب فى صعوبة فى تنفسه.



وعلى الفور تم نقل الطفل الى مستشفى ارمنت التخصصي بجنوب الاقصر فى محاولات لانقاذ حياته.



وقال الدكتور أحمد بسيوني، مدير مستشفى أرمنت التخصصي، إن المستشفى استقبلت طفلا يبلغ من العمر عامين و 4 أشهر، في حالة إعياء، نتيجة ابتلاعه عملة معدنية مستقرة في المريء.



وأوضح بسيوني، أنه بوضع الطفل تحت الملاحظة و تناوله بعض الأطعمة، للمساعدة في نزول العملة إلى المعدة واستخراجها عن طريق الجهاز الهضمي، لم تستجب لذلك، مشيرًا إلى أن كبر حجم العملة "جنيه معدني" منع نزوله، مما دعا إلى التدخل بإجراء جراحة منظار.



وشارك فى اجراء العملية فريق طبي متخصص ، وهم " الدكتور محمد عبد المولى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، و الدكتور عمرو الشاذلي طبيب انف وأذن جراحة الأنف والأذن والحنجرة ، و الدكتور عمرو صلاح رئيس قسم العمليات.