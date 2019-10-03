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محافظات

على الطريقة الإنجليزية .. شقيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:07 م
قيقتان بريطانيتان
قيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر
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شمس يونس
دعم مختلف وعلى الطريقة الإنجليزية حصل عليه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر حيث إستقبل إثنتين من أشهر الأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر منذ 10 سنوات، للمساهمة في تقديم الدعم للصرح الطبي الأول في الصعيد لعلاج مرضي السرطان.

فبعد الخدمات المميزة التي تقدمها إدارة المستشفي بصورة يومية لعشرات الآلاف من مرضي السرطان بالصعيد، قررت الشقيقتان البريطانيتان "تيريزا" وباربرا" زيارة المستشفي لمشاهدة العمل بأعينهما داخلها بعد علمهما بمستوي الخدمات المجانية التي تقدمها للجميع.

ورافق الشقيقتان البريطانيتان خلال زيارتهما لمستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، المرشدة السياحيه نجوي محمد علي، وتم تنظيم جولة لهما من فريق العلاقات العامة بالمستشفي لمشاهدة العمل والخدمات الطبية داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والإستقبال وقسم علاج اليوم الواحد، وأبديا إندهاشهما من مستوي التجهيزات والأجهزة العالمية التي تم جلبها من مختلف دول العالم لتقديم أفضل علاج لمرضي السرطان بالصعيد بالمجان تمامًا.

وعقب الجولة داخل أقسام المستشفي قالت "باربرا كلارك"، إنها لم تشاهد في دولتها الأم إنجلترا مستشفي بهذا المستوي العالي من النظافة وتلك التجهيزات التي تقدم بالمجان للجميع، وأن المستشفي في كل خطوة دخلتها كانت مذهلة حقيقة.

مؤكدةً علي أنها في الزيارة المقبلة ستسعي لتقديم دعم كبير يليق بالمستوي الذي شاهدته في هذا الصرح الطبي المجاني لكونه مستشفي يستحق كل الدعم من الجميع لتقديمه خدمة علاجية لمرضي السرطان المنتشر في مصر والعالم أجمع بضراوة ويستحق التكاتف من الجميع لمواجهته بالدعم والتبرع والتحفيز للمرضي بالزيارات اليومية من الجميع، ودعت الجميع لزيارة المستشفي الجميل النظيف الرائع.

وتابعت شقيقتها تيريزا كلارك، أن المستشفي رائع الجمال فهي تعتبره أفضل مستشفي زارته في حياتها بمصر وخارج مصر، وهي سعيدة للغاية بهذا اليوم المميز داخل المستشفي وشاهدت كل قسم وغرفة تعالج المرضي من أهل الصعيد الذين أحبوهم منذ 10 سنوات وقررت العيش بينهم لطيبتهم ورقي اخلاقهم في التعامل مع الضيوف، ولذلك إتفقت مع شقيقتها علي تقديم دعم شهري منهن لصالح المستشفي للمساهمة في تقديم الدعم لأبناء الصعيد من مرضي السرطان.

وأضافت تيريزا كلارك، أنه من يستطيع التبرع بما يحتاجه المستشفي في الفترة المقبلة لمواصلة طريقها في تقديم العلاج المجاني للآلاف من المرضي سيحصل علي فرصة عظيمة لتواجد إسمه في "خرطوش" علي حائط المستشفي الممتلئ بالعشرات من الأسماء والمؤسسات التي قدمت ومازالت تقدم الدعم للمستشفي في مراحله المختلفة، مؤكدةً علي أن الجهد والعمل الذي يقدم للمستشفي عمل رائع ويستحق الدعم والثناء عليه من الجميع سواء كانوا مصريين أو أجانب محبين لمصر فأهل مصر يستحقون كل الحب والخير من الجميع.
على الطريقة الإنجليزية .. شقيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر.. صور
على الطريقة الإنجليزية .. شقيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر.. صور
على الطريقة الإنجليزية .. شقيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر.. صور
على الطريقة الإنجليزية .. شقيقتان بريطانيتان تفجران مفاجأة عن مستشفى سرطان الأقصر.. صور
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