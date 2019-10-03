يلدغ ترامب من الجحر مرتين.. الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بالتحقيق مع بايدن ونجله

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن رغبته في إجراء أوكرانيا تحقيق في أنشطة منافسه السياسي جو بايدن، وهو أيضا نائب سابق للرئيس، في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.



وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت عقب ذلك بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب هذه المطالمة الهاتفية.



