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محافظات

مهلة أسبوع .. الفيوم تحذر المتعدين على 77 فدانا للتقدم بأوراق التقنين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:57 م
الفيوم تحذر المتعدين
الفيوم تحذر المتعدين على 77 فدان للتقدم بأوراق التقنين
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نبيل أبو السعود
واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم بالتعاون مع قوات الشرطة، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها التى لم يتم تقديم طلبات لتقنينها بقريتي حنا حبيب والحامولي بمركز يوسف الصديق، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد.

تمكنت الحملة من التواصل مع 12 حالة بمساحة 77 فدانا من واضعي اليد ودفع المستحق عليهم خلال الأسبوع القادم كحد أقصى، وفي حالة عدم السداد يتم نزع الأرض منهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشددًا على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة.
مهلة أسبوع .. الفيوم تحذر المتعدين على 77 فدانا للتقدم بأوراق التقنين
مهلة أسبوع .. الفيوم تحذر المتعدين على 77 فدانا للتقدم بأوراق التقنين
مهلة أسبوع .. الفيوم تحذر المتعدين على 77 فدانا للتقدم بأوراق التقنين
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