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فن

سعيد الماروق يساند العراق في أزمته

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:20 م
سعيد الماروق
سعيد الماروق
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قسم الفن
وجه المخرج اللبناني سعيد الماروق رسالة دعم ومساندة للشعب العراقي.

ونشر "سعيد" صورة علم "العراق" وعلق عليها قائلا: "اللهم احفظ العراق"، وجاءت معظم التعليقات من الجمهور: "اللهم آمين".

وانتهى المخرج سعيد الماروق من مونتاج ومكساج فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسني ويشارك فى بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، ونانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، النجمة مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
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