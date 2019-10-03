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بث مباشر

بث مباشر .. كلمة الرئيس بوتين بمنتدى فالدى للحوار

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:05 م
الرئيس الروسى
الرئيس الروسى
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شيرين عادل
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا من فضائية اكسترا نيوز لكلمة الرئيس بوتين بمنتدى فالدى للحوار.

ويعقد منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمى نظرة من الشرق"، ويناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون فى الفضاء الأوراسى الكبير، والتعاون فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.


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