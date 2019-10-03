4 أهداف لمدرب الأهلي في رحلة أسوان

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في الخامسة والنصف فجر غد الجمعة الي اسوان.



ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.



وقرر المدير الفني السويسري رينيه فايلر ضم 23 لاعبًا لتلك الرحلة هم شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.



ويدخل السويسري فايلر تلك المباراة ولديها 4 أهداف يسعي الي تحقيقها :



1 - تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لزيادة رصيد القلعة الحمراء الي 9 نقاط في صدارة مسابقة الدورى.



2- منح فرصة جديدة لعدد من اللاعبين علي رأسهم علي لطفي واليو ديانج للمشاركة أساسيًا في ظل سياسة التدوير التي يتبعها.



3- زيادة جرعات الثقة مع جماهير الأهلي التي تحول نقدها الي إشادات وحب متبادل.



4- زيادة معدلات التركيز والتجانس بين الفريق الواحد وتوصيل رسالة بأنه لا مكان لغير الملتزم داخل الفريق الأحمر.



