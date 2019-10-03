Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

4 أهداف لمدرب الأهلي في رحلة أسوان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في الخامسة والنصف فجر غد الجمعة الي اسوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

وقرر المدير الفني السويسري رينيه فايلر ضم 23 لاعبًا لتلك الرحلة هم شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويدخل السويسري فايلر تلك المباراة ولديها 4 أهداف يسعي الي تحقيقها :

1 - تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لزيادة رصيد القلعة الحمراء الي 9 نقاط في صدارة مسابقة الدورى.

2- منح فرصة جديدة لعدد من اللاعبين علي رأسهم علي لطفي واليو ديانج للمشاركة أساسيًا في ظل سياسة التدوير التي يتبعها.

3- زيادة جرعات الثقة مع جماهير الأهلي التي تحول نقدها الي إشادات وحب متبادل.

4- زيادة معدلات التركيز والتجانس بين الفريق الواحد وتوصيل رسالة بأنه لا مكان لغير الملتزم داخل الفريق الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

الأهلى يبحث عن السوبر الحادي عشر في مواجهة الزمالك غدا

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

بعد رباعية الإنتاج الحربي.. جلسة خاصة بين فايلر ورمضان صبحي

ترشيحاتنا

بيراميدز يفوز على طنطا 2 - 1 ويتصدر الدوري المصري

شاهد.. رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر ونهر النيل من الفضاء

محمد صلاح يدخل صراعا شرسا مع ميسي.. تعرف على التفاصيل

إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في قضية تصوير الميادين وتمويل الإرهابيين

التموين: استمرار العمل بالمخابز اليوم إلى الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور