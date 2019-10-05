فيديوجراف| حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على مهاجميها

تعرضت حلا شيحة لحملة هجوم من قبل جمهورها، منذ أن خلعت الحجاب، وإعلانها العودة من جديد للتمثيل، وزادت موجة الغضب عليها بعد إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي.



خرجت حلا عن صمتها هذه المرة وردت على منتقديها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وقالت: "سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.