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رياضة

مرجان يضع اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح بوابات أهلي مدينة نصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:18 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي على وضع اللمسات الأخيرة لحفل إفتتاح بوابات مقر مدينة نصر.

وتواجد مرجان في مقر مدينة نصر اليوم لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحفل وإنهاء كل الأعمال الخاصة في البوابات.

ويفتتح مجلس إدارة الأهلى عصر غد الجمعة بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج أساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس .

ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادي، وهو الأمر الذى تم مراعاته عند عملية التصميم .

وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية، ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول، وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة، وتتيح البوابات الجديدة ميزة أخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الأمر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادي.

وتعد البوابات الجديدة للنادي الأهلى هى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة .

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