الشائعات سلاحها.. خبير عسكري يكشف كوارث حروب الجيل الرابع ودورها في إسقاط الدول

نظمت محافظة جنوب سيناء الندوة التثقيفية الوطنية "نصر أكتوبر وحروب الجيل الرابع" تحت رعاية وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتستضيفها قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء.



شارك في الندوة اللواء ناجي شهود، الخبير الأمني والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في حضور اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أركان حرب أحمد أنور شبانة، مساعد قائد الفرقة 19 مشاة، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب، وجمع غفير من طلاب المدراس والمعاهد والكليات والكشافة والمرشدات وقطاع عريض من الشباب والفتيات والسيدات.



وأوضح الدكتور هشام الحلبي تعريفات حروب الجيل الأول والثاني والثالث والرابع مؤكدا أن أول ظهور لمصطلح حروب الجيل الرابع كان عام 1989 من فريق المحللين بالولايات المتحدة الأمريكية والمسود بها أنها حرب لإفشال وزعزعة استقرار الدولة بما يحقق مصالح العدو.



وأشار إلى أن لها عددا من الأساليب عن طريق الإرهاب والعمليات النفسية والتمويل الخارجي لإنشاء قاعدة إرهابية داخل الدولة بحجج دينية أو عرقية أو مطالب تاريخية من خلال اختراق وتجنيد تنظيمات سياسية أو دينية للعمل ضد الدول المستهدفة من خلال الشائعات والتي تعتبر من أهم وأخطر العمليات النفسية استخداما وتأثيرها على الفرد والمجتمع ولها تأثير فعال ومدمر على العواطف والاتجاهات وفي نهاية حديثه أكد ضرورة "إن الوعي هو مسؤوليتنا جميعا".



ومن جانبه أوضح اللواء ناجي شهود خلال الندوة تعريف مفصل للإنسان المصري وتفاصيل حياة الشعب المصري من قديم الزمان وقواعد وأسس إعداد الدولة لمرحلة النضال مع مراعاة الامتداد الزمني للمعركة والأبعاد السياسية والاقتصادية وخلق تلاحم حقيقي بين الشعب والحكومة كما ذكر شهود تلك النقاط مقارنة بما تم خلال نصر أكتوبر العظيم بما فعله الشعب المصري بفطرته السليمة وتحمله المسئولية من خلال غرس مفاتيح الإيمان بعدالة القضية التي ضحى بروحه من أجلها.