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حوادث

إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في قضية تصوير الميادين وتمويل الإرهابيين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:15 م
النيابة العامة
النيابة العامة
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محمد عبدالله
قالت النيابة العامة في بيان لها إنه إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بشأن إجراء التحقيقات في وقائع التحريض على التظاهر بالميادين و الطرق العامة حيث أجرت النيابة العامة التحقيقات مع عدد من المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال
أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر.

فإن النيابة العامة قد استجوبت المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذا قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكية بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وقد أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة قراراها بإخلاء سبيلهم.

هذا وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما نسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية.
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