بعد الهجوم على مركز الشرطة.. هكذا نعت عمدة باريس الضحايا

علقت عمدة باريس آن هيدالجو، على الهجوم الذي تعرض له مقر شرطة بالعاصمة الفرنسية، مؤكدة أن باريس تبكي على حالها اليوم.



وقالت آن ايدالجو، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "باريس في حداد اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة".



وأضافت: "الخسارة كبيرة.. عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم، وباسمي وباسم مواطني باريس اتوجه بأحر تعازيي إلى أسر الضحايا وأقاربهم".



وكان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث طعن بمقر شرطة باريس، اليوم الخميس، كما قُتل المهاجم، الذي كان يعمل معهم وفقًا لتصريحات عدد من المصادر.



وقالت هيئة النقل العام في الفرنسية على تويتر إن محطة المترو القريبة من موقع هجوم بسكين على مقر شرطة باريس، اليوم الخميس، قد أغلقت لأسباب أمنية.