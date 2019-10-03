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رياضة

رغم المجموعة النارية.. عماد متعب يوجه رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:18 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
نشر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، صورا له عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عماد متعب وهو يسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019، وعلق قائلًا "بالتوفيق لمنتخب مصر الأوليمبي البطولة عندنا".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختار عماد متعب، لسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019.

وقع منتخب مصر مع منتخبات، مالي، الكاميرون، غانا، مما يجعل موقف منتخب مصر صعبًا للغاية بسبب قوة هذه المنتخبات.

يذكر أن البطولة تقام في مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر بمشاركة 8 منتخبات، يتأهل منها 3 للأوليمبياد، على أن يخوض صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل للمنافسات.
رغم المجموعة النارية.. عماد متعب يوجه رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي
رغم المجموعة النارية.. عماد متعب يوجه رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي
رغم المجموعة النارية.. عماد متعب يوجه رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي
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