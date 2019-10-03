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اقتصاد

الأحد المقبل أجازة بالبنوك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 73

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:47 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
قرر البنك المركزي المصري اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر المجيدة.

قال البنك المركزي المصري في بيان له إنه من المقرر العودة للعمل يوم الإثنين التالي له.

وبموجب يوم العطلة الرسمية المقررة الأحد القادم، فإن الجهاز المصرفي سيحصل علي 3 أيام إجازة نظرا لأيام العطلة الأسبوعية للعاملين بالبنوك و المقررة يومي الجمعة والسبت.
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