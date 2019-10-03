الأحد المقبل أجازة بالبنوك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 73

قرر البنك المركزي المصري اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر المجيدة.



قال البنك المركزي المصري في بيان له إنه من المقرر العودة للعمل يوم الإثنين التالي له.



وبموجب يوم العطلة الرسمية المقررة الأحد القادم، فإن الجهاز المصرفي سيحصل علي 3 أيام إجازة نظرا لأيام العطلة الأسبوعية للعاملين بالبنوك و المقررة يومي الجمعة والسبت.

