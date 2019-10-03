الأحد المقبل أجازة بالبنوك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 73

قرر البنك المركزي المصري اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر المجيدة.
قال البنك المركزي المصري في بيان له إنه من المقرر العودة للعمل يوم الإثنين التالي له.
وبموجب يوم العطلة الرسمية المقررة الأحد القادم، فإن الجهاز المصرفي سيحصل علي 3 أيام إجازة نظرا لأيام العطلة الأسبوعية للعاملين بالبنوك و المقررة يومي الجمعة والسبت.
قال البنك المركزي المصري في بيان له إنه من المقرر العودة للعمل يوم الإثنين التالي له.
وبموجب يوم العطلة الرسمية المقررة الأحد القادم، فإن الجهاز المصرفي سيحصل علي 3 أيام إجازة نظرا لأيام العطلة الأسبوعية للعاملين بالبنوك و المقررة يومي الجمعة والسبت.