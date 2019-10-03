Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقى غريب يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي.. اعرف ماذا قال؟

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:28 م
المنتخب المصري الأوليمبي
المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم
Advertisements
محمد رشاد
يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يتميز بأمر مختلف عن باقي زملائه في المنتخب.

وأوضح غريب "أي لاعب في المنتخب الأوليمبي باستثناء رمضان صبحي الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، لم يظهر في احتكاك قوي تحت ضغط عصبي وجماهيري من أجل الفوز ببطولة".

وأضاف عبر إذاعة (أون سبورت إف إم) "لاعبو المنتخب الأوليمبي نجوم بأنديتهم ولا يمكن لفرقهم الاستغناء عنهم، ولفتوا إليهم الأنظار مؤخرا بعد إهمالهم لفترة".

وتابع "أتمنى أيضا رؤية كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود في الملعب، هذا رجاء لمدربي الأندية بضرورة منح لاعبي المنتخب الأوليمبي فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات المحلية".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "أعمل مع هؤلاء اللاعبين على مدار 8 أجندات دولية لعبنا خلالها 17 مباراة مع مدارس كروية مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا".

واختتم تصريحاته "إذا تأهلنا للأولمبياد ستكون المنافسات أواخر يونيو 2020، بينما ستكون هناك أجندة دولية للمنتخب الأول الذي سيحتاج مديره الفني حسام البدري عدد من لاعبي المنتخب الأوليمبي وهذا حقه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأهل لـ طوكيو 2020.. شوقي غريب يتحدث عن البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

شوقي غريب: نجم الأهلي خير قائد للمنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا

شوقى غريب: رمضان صبحى لاعب مهاري وهذا الفريق ساهم فى تكوينه

ترشيحاتنا

طريقة التصويت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة هدف الشهر فى ليفربول.. عبر هذا الرابط

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة

تفاصيل.. دليل براءة الزمالك فى أزمة مباراة جينراسيون فوت السنغالي

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

منهم صالح جمعة.. فايلر يستبعد 8 لاعبين من الأهلي أمام اسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور