محسن منصور: يوم وأنتهى من الهجام .. واستكمال براءة ريا وسكينة خلال أيام

قال الفنان محسن منصور، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره خلال أحداث فيلم" الهجام" ، مشيرا إلى أنه لا يتبقى له سوى يوم واحد وينتهى تماما من تصوير الفيلم.



وأشار محسن منصور، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أنه من المقرر استكمال تصوير فيلم"براءة ريا وسكينة" الأسبوع المقبل بمدينة الإنتاج الإعلامي.



يشار إلي فيلم "براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل وبطولة حورية فرغلي، ووفاء عامر، ومنة فضالي ومحسن منصور ولطفي، لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.



وتدور أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة" حول محاولة إثبات براءة سفاحتي الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقائع حقيقية، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.



الفيلم ينقسم إلى عصرين وهما الوقت الحديث الذي نعيشه حاليا، والعصر الماضي منذ أيام ريا وسكينة، وهو عبارة عن "فلاش باك"، للأحداث التي وقعت وقتها.



يذكر أن "براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل وبطولة حورية فرغلي، ووفاء عامر، ومنة فضالي ومحسن منصور ولطفي، لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.