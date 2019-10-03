شاهد.. بائعة مناديل خرساء تتحول لأيقونة الثورة العراقية

تحولت بائعة مناديل خرساء دفعها الفقر للنزول في الشارع ودعم المتظاهرين، إلى أيقونة للثورة العراقية، حيث راحت الخرساء العراقية توزع المناديل على المتظاهرين ليواجهوا بها القنابل المسيلة للدموع.



الخرساء العراقية ألحقت، هزيمة كبيرة بالسياسيين العراقيين، عندما تحولت فجأة إلى أيقونة الثورة الشعبية المشتعلة في بغداد بعدما جادت بكل ما تملك من مناديل ورقية على المصابين لتضميد جراحهم ومسح دموعهم جراء قنابل الغاز.



وتظهر السيدة في مقاطع فيديو وهي تقدم كل ما تملك من علب مناديل للمتظاهرين، بعد أن كانت تعتزم بيعها لتتمكن من توفير قوت أطفالها، مفضلة بقاءهم جوعى على الوقوف في صف المتفرجين على ثورة تشتعل من أجل رفع الظلم الاجتماعي.

