Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. بائعة مناديل خرساء تتحول لأيقونة الثورة العراقية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تحولت بائعة مناديل خرساء دفعها الفقر للنزول في الشارع ودعم المتظاهرين، إلى أيقونة للثورة العراقية، حيث راحت الخرساء العراقية توزع المناديل على المتظاهرين ليواجهوا بها القنابل المسيلة للدموع.

الخرساء العراقية ألحقت، هزيمة كبيرة بالسياسيين العراقيين، عندما تحولت فجأة إلى أيقونة الثورة الشعبية المشتعلة في بغداد بعدما جادت بكل ما تملك من مناديل ورقية على المصابين لتضميد جراحهم ومسح دموعهم جراء قنابل الغاز.

وتظهر السيدة في مقاطع فيديو وهي تقدم كل ما تملك من علب مناديل للمتظاهرين، بعد أن كانت تعتزم بيعها لتتمكن من توفير قوت أطفالها، مفضلة بقاءهم جوعى على الوقوف في صف المتفرجين على ثورة تشتعل من أجل رفع الظلم الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. الكاف يدعو جينيراسيون فوت لحضور قرعة دور المجموعات

بديلة للكيراتين.. وصفة لن تكلفك جنيهين لفرد الشعر فى 30 دقيقة

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

بعد خفض أسعار الغاز.. صناعة البرلمان تزف بشرى سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

شاهد | متابعون يحرجون منة فضالى بسبب لون بشرتها

اعشاب تخفف الوزن فى اسبوع فقط تخلصك من كابوس الكرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور