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برلمان

برلماني يطرح عدة حلول لمواجهة مشكلة نقص المعلمين في المدارس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:49 م
المعلم
المعلم
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معتز الخصوصى
قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن أزمة نقص المعلمين بالمدارس أصبحت مشكلة كبيرة ولابد من وجود حلول جذرية لمواجهتها سريعا لعدم تكرارها فى كل عام دراسى.

وأشار ندا لـ"صدى البلد" إلى أن هناك بعض المدارس نجد فيها كثافة عالية ومتوسطة ، وبالتالى فلابد من وجود توزيع عادل للمدرسين فى ضوء الاحتياجات بعيدا عن التوزيع الجغرافي، وأن تكون هناك تعيينات للمدرسين أيضا فى ضوء الاحتياجات.

كما طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة ان يكون هناك حد أدنى وأقصى فى عدد الحصص بالفصول، لمواجهة مشكلة عجز المدرسين فى المدارس.

كان فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول أزمة نقص المعلمين بالمدارس والتى تتجدد كل عام فى المدارس الحكومية والخاصة.
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